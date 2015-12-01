التحفظ على 3 منقبات يوجهن الناخبات أمام لجنة "بيبى جاردن" بطنطا

تمكنت قوات الأمن المعنية بتأمين الانتخابات في لجنة " بيبي جاردن " التابعة للدائرة الأولي بمحافظة الغربية، ومقرها قسم أول طنطا ، من التحفظ علي 3 منقبات يوجهن الناخبات، أمام مقر اللجنة.

يذكر أن الدائرة لا يوجد بها مرشحين لحزب النور السلفي ، وهو ما أثار الشكوك أنهن تابعات لأحد المرشحين بالدائرة التي يتنافس فيها 6 مرشحين علي 3 مقاعد برلمانية.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالغربية 48 مرشحا لحصد 24 مقعدا حيث يصوت 3 ملايين و129 ألفا و134 فى 1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابى وتقسم مقاعد المحافظة بواقع "مقعدين" فى 3 دوائر و3 مقاعد فى الـ 6 دوائر الأخرى.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".