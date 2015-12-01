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اعتصام ممرضات"أسيوط العام" بـ"الصحة"احتجاجاً على انتدابهن للمستشفى الجامعى

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اعتصام ممرضات"أسيوط العام" بـ"الصحة"احتجاجاً على انتدابهن للمستشفى الجامعى اعتصام ممرضات"أسيوط العام" بـ"الصحة"احتجاجاً على انتدابهن للمستشفى الجامعى
دخلت نحو 15 ممرضة من ممرضات مستشفى أسيوط العام، فى اعتصام داخل مديرية الصحة بأسيوط، احتجاجاً على القرار الصادر من مديرية الصحة بندبهن من المستشفى العام إلى مستشفى أسيوط الجامعى، ورفض وكيل وزارة الصحة مقابلتهن.

وأوضحت الممرضات المعتصمات، أنهن الأوائل على دفعة 2014 / 2015، وصدر لهن أمر تكليف من وزارة الصحة للعمل بمستشفى أسيوط العام، مضيفين أنهن "استلمنا العمل بها فى 10 يونيو 2015، لكن فوجئنا بانه تم انتدابنا للعمل بمستشفى أسيوط الجامعى، وأن مدير المستشفى الدكتور محمد جمال وجه خطابا إلى مديرية الصحة والوزارة باحتياج المستشفى لنا"، مشيرين إلى أنهن لا يرغبن فى هذا الانتداب خاصة أن الراتب الشهرى فى المستشفى العام 1000 جنيه، والراتب فى المستشفى الجامعى 600 جنيه فقط، وهذا يؤثر سلباً على الظروف المعيشية لهن.

وقالت الممرضات أنهن توجهن أمس إلى وزارة الصحة بالقاهرة وأخبروهن أن قرار ندبهن صادر من مديرية الصحة بأسيوط وأنها الجهة المسؤولة عن رجوعهن مرة أخرى للمستشفى.

ووجهت الممرضات رسالة إلى وزير الصحة بأن ينظر إلى ظروفهن المعيشية والاجتماعية التى لا تتفق تماماً مع ظروف العمل بالمستشفى الجامعى، وأكدت الممرضات أنهن سيواصلن اعتصامهن حال عدم صدور قرار بعودتهن إلى مستشفى أسيوط العام.

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مصر 365