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جهود مكثفة لتفعيل النقل بالسكة الحديد بميناء دمياط

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جهود مكثفة لتفعيل النقل بالسكة الحديد بميناء دمياط جهود مكثفة لتفعيل النقل بالسكة الحديد بميناء دمياط
عقد بهيئة ميناء دمياط اجتماع حضره ممثل الهيئة القومية لسكك حديد وشركة دمياط لتداول الحاويات ومصلحة الجمارك والخطوط الملاحية، وذلك تفعيلًا لسياسة وزارة النقل الهادفة إلى زيادة الاعتماد على منظومة النقل بالسكة الحديد والنقل النهرى.

وناقش الحاضرون سبل تسهيل نقل الحاويات بالسكة الحديد، وما يعترضها من معوقات مثل: الكشف الجمركى على الحاويات، وأسعار النقل بالسكة الحديد، ورسوم تحميل وتعتيق الحاويات على عربات القطار.

وتوصل الحاضرون إلى عدة مقترحات وتوصيات للدفع بتفعيل النقل بالسكة الحديد أهمها: تسيير خطى قطار أسبوعياً لنقل الحاويات مع منح تخفيض 20% من رسوم النقل حال وصول عدد الحاويات إلى 60 حاوية مكافأة فى الرحلة الواحدة، على أن تتقدم الخطوط الملاحية بطلب لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لدراسة إمكانية تخفيض رسوم التحميل والتعتيق على القطار.

كما تم التوصل إلى تقديم مذكرة للعرض على قطاع النظم والإجراءات الجمركية لتعديل نظام الكشف على الحاويات المنقولة بالقطار.

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مصر 365

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