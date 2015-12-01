حين تكلمت Salma Hayek عن لبنان وعن شَعر ابنتها الطويل

في إطلالتها على شاشة TF1 الفرنسية ضمن برنامج Là où je t'emmènerai، الذي يستضيف في كل حلقة شخصية مشهورة للإضاءة على منطقة من العالم في إطار رفع الصوت من أجل الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، قرّرت الممثلة النجمة المكسيكية، اللبنانية الأصل، Salma Hayek أن تأخذ المشاهدين إلى لبنان، بلد أجدادها الذي زارته للمرة الأولى في إبريل/ نيسان الماضي.



ححكت Hayek ، التي طلبت التضامن مع لبنان، كما فرنسا، قبل أسبوعين في إثر الأحداث الأليمة التي طالت البلدين، عن جمال جبال لبنان ووديانه وبحره، وقالت إن قضايا البيئة جدّية جداً وعلينا أن نعمل معاً للحفاظ عليها. لكنها أضافت: إن أهم أمر يجب أن نعمل من أجله هو نشر السلام.

في لقاء مغاير، كشفت النجمة العالمية عن جزء من حياتها الخاصة، حين تحدّثت عن إبنتها Paloma Valentina Pinault، التي تعمل على إطالة شعرها هذه الأيام لأسباب إنسانية تتعلّق بدعم مرضى السرطان. ولا يعدّ هذا

الأمر غريباً بالنسبة لنشاط Salma الإنساني؛ ذلك أنها معروفة بدعمها القضايا النسوية في أرجاء العالم كافة. وهكذا، فإن ابنتها، ذات الثمانية أعوام، والتي نجت قبل أشهر من محاولة اختطاف، تحذو حذوها.

وكانت النجمة، التي تبلغ من العمر 49 عاماً، قد وضعت صورة لطفلتها عبر موقع إنستقرام، وظهر شعر Paloma وقد وصل إلى خصرها، مرتدية أكسسواراً للشعر على هيئة أذنيّ قطة.

يُذكر أن فالنتينا هي إبنة Salma Hayek الوحيدة من زوجها الملياردير الفرنسي Francois Pinault.

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فيديو Salma Hayek تتكلم عن لبنان