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العليا للانتخابات: توقف عمليات التصويت ساعة لاستراحة القضاة

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العليا للانتخابات: توقف عمليات التصويت ساعة لاستراحة القضاة العليا للانتخابات: توقف عمليات التصويت ساعة لاستراحة القضاة
اعلن المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، عن توقفت عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية التى تجرى فيها عملية جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 12 ألفًا و496 لجنة فرعية، لمدة ساعة للاستراحة من الساعة 2.30 وحتى 3.30 عصراً.

ومن المقرر أن يتم استئناف التصويت بعد انتهاء مدة الاستراحة وحتى التاسعة مساءً مشيرا إلى أن عملية التصويت تسير بشكل هادئ دون وجود أى عوائق أو موانع.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تلقى 31 شكوى تتعلق معظمها بامتناع القضاة رؤساء اللجان الفرعية عن مساعدة الناخبين من غير ذوى الاحتياجات الخاصة، وأخرى تتعلق باستعلام ناخبين عن مقار اللجان الانتخابية.

وأكد "مروان" خلال مؤتمر صحفى، أن القضاة لن يخالفوا القانون، ولن يقدموا أى مساعدة لأى ناخب إلا الناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فقط.

وقال المتحدث باسم "العليا للانتخابات" إن الجان الانتخابية فتحت فى مواعيدها فى التاسعة صباحا باستثناء 17 لجنة فقط تأخر فتحها من بين 12 الف و496 لجنة بنسبة 0.1%.


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