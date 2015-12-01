حوار في الجول – علاء عبد العال: التحكيم يبعدنا عن الأهلي والزمالك.. وهروب فيريرا ذكي

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أنه حقق عدة مكاسب من معسكر الفريق في تونس خلال فترة توقف الدوري.

وقال ميدو عبر شبكة "الشباب والرياضة": "المعسكر مثالي، فالإقامة مميزة، والملاعب على أعلى مستوى ومباريات ودية قوية، وأجواء أوروبية تذكرني بمدينة مارسيليا".

وأضاف "حققنا مكاسب عديدة من الاطمئنان على مستوى بعض اللاعبين مثل محمود عبد العزيز الذي كان أفضل لاعب وسط في مصر قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي".

وأشار إلى أنه يخطط لتجهيز لاعبين آخرين قبل استئناف مشوار الفريق في الدوري مثل محمد صبحي وأحمد سمير الظهير الأيسر المنضم من الزمالك.

واختتم ميدو "بعض المدربين يعتبرون كثرة اللاعبين الجاهزين مشكلة، ولكن بالنسبة لي أتمنى توافر 18 لاعبًا جاهزًا".