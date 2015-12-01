أخبار عاجلة

رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسلام جمال لـ في الجول: اعتذر لمرتضى وجماهير الزمالك.. ولا يمكن أن أسيء للكيان

Google+ Print
إسلام جمال لـ في الجول: اعتذر لمرتضى وجماهير الزمالك.. ولا يمكن أن أسيء للكيان إسلام جمال لـ في الجول: اعتذر لمرتضى وجماهير الزمالك.. ولا يمكن أن أسيء للكيان

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أنه حقق عدة مكاسب من معسكر الفريق في تونس خلال فترة توقف الدوري.

وقال ميدو عبر "الشباب والرياضة": "المعسكر مثالي، فالإقامة مميزة، والملاعب على أعلى مستوى ومباريات ودية قوية، وأجواء أوروبية تذكرني بمدينة مارسيليا".

وأضاف "حققنا مكاسب عديدة من الاطمئنان على مستوى بعض اللاعبين مثل محمود عبد العزيز الذي كان أفضل لاعب وسط في قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي".

وأشار إلى أنه يخطط لتجهيز لاعبين آخرين قبل استئناف مشوار الفريق في الدوري مثل محمد صبحي وأحمد سمير الظهير الأيسر المنضم من الزمالك.

واختتم ميدو "بعض المدربين يعتبرون كثرة اللاعبين الجاهزين مشكلة، ولكن بالنسبة لي أتمنى توافر 18 لاعبًا جاهزًا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية