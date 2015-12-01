زراعة الشرقية: افتتاح دورة تدريبية عن محصول بنجر السكر وزيادة 7 آلاف فدان

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن اليوم افتتاح الدورة التدريبية عن محصول بنجر السكر من الفترة 1/12 إلى 5/12/2015، بحضور الدكتور أيمن محمد عبد الرازق والمهندس محمد محمد عبد الحميد مدير عام الإرشاد ومهندس ماهر عبد القادر مدير المحاصيل السكرية.

وبدأت الندوة بالحديث عن أهمية محصول بنجر السكر فى توفير سلعة استراتيجية مثل السكر لسد فجوة غذائية هامة من استيراد هذه السلعة، وأنه سيتم استيراد حوالى 900 ألف طن فى العام من السكر، حيث وصلت المساحة المنزرعة من بنجر السكر بالشرقية 82 ألف فدان موسم 2015 /2016 بزيادة 7 آلاف فدان عن العام الماضى.



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