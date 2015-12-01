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محمود الخطيب ومحافظ الأقصر يفتتحان تطوير 31 منزلاً فى إسنا

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محمود الخطيب ومحافظ الأقصر يفتتحان تطوير 31 منزلاً فى إسنا محمود الخطيب ومحافظ الأقصر يفتتحان تطوير 31 منزلاً فى إسنا
افتتح محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، يرافقه الكابتن محمود الخطيب، نجم منتخب والنادى الأهلى السابق، أعمال مشروع تسليم 31 منزلاً للأهالى، بعد إعادة إعمارها فى إسنا من قبل مؤسسة الأورمان.

وكانت مؤسسة الأورمان أعادت بناء وترميم المنازل، فى إطار مشروعات القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وبرنامج هدية الرئاسة للشعب المصرى.

وحضر الإفتتاح إبراهيم السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، ومحمود فؤاد نائب المدير، ومحمد وائل محمد مدير إدارة المشروعات بالجمعية، وكامل عطا الله المشرف على تطوير القرى بالجمعية، ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة إسنا، وحسين كشك رئيس الوحدة المحلية بقرية الشغب، ومصطفى زمزم المسئول الإعلامى للأورمان.

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مصر 365

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