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طلاب مدرسة جمال عبد الناصر بالفيوم يتظاهرون للمطالبة بإقالة المدير

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طلاب مدرسة جمال عبد الناصر بالفيوم يتظاهرون للمطالبة بإقالة المدير طلاب مدرسة جمال عبد الناصر بالفيوم يتظاهرون للمطالبة بإقالة المدير

>تظاهر عشرات الطلاب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بمدينة الفيوم، وقطعوا أحد جانبى الطريق أمام المدرسة، للمطالبة بإقالة مدير المدرسة، وذلك اعتراضا على قراره بحضورهم الحصتين السابعة والثامنة، في اليوم الدراسي.

وانتقلت قوات الشرطة إلى المكان، وتم اقناع الطلاب بفض المظاهرة والاستماع لمطالبهم، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية في الشارع الرئيسي أمام المدرسة.

وانتقل الدكتور السيد بسيوني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد يوسف، مدير إدارة غرب التعليمية، إلى المدرسة للاستماع لمشكلة الطلاب المحتجين.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تلقي اتصال من المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، وأصدر توجيهاته بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة لحل الأزمة.

وقرر وكيل الوزارة إقالة مدير المدرسة من منصبه، ونقله لديوان الإدارة وإحالة المشرفين علي المدرسة إلى التحقيق لدى الشؤون القانونية بالمديرية، لمعرفة حقيقة الأزمة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه ستكون هناك عدة قرارات سيتم اتخاذها تباعا بخصوص المدرسة، مؤكدا أنها صرح تعليمي هام بالمحافظة، ولا يجوز أن يكون بها هذا الاحتقان بين الطلاب والإدارة.

كما تجري الشؤون القانونية التحقيق في قرار فتح أبواب المدرسة، أمام الطلاب للخروج إلى الشارع، بعد أن تظاهروا في فناء المدرسة، وهتفوا ضد المدير وطالبوا برحيله.

وكان الطلاب دعوا للتظاهر في المدرسة اليوم للمطالبة برحيل مدير المدرسة، بسبب تقديمه حصص الأنشطة، إلى بداية الجدول الدراسي، وترحيل مواد أساسية إلى نهاية الجدول، مما يجبر الطلاب علي حضور الحصص السابعة والثامنة.
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