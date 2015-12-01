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محافظة الاسكندرية: انتهاء 90% من أعمال شبكة الصرف الصحى أسفل كوبرى المندرة

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محافظة الاسكندرية: انتهاء 90% من أعمال شبكة الصرف الصحى أسفل كوبرى المندرة محافظة الاسكندرية: انتهاء 90% من أعمال شبكة الصرف الصحى أسفل كوبرى المندرة
أعلنت محافظة الإسكندريىة انتهاء 90% من أعمال رفع كفاءة الصرف الصحى أسفل كوبرى المندرة، وذلك كحل نهائى من مشكلة تجمع المياه أسفل الكوبرى والذى كان يتسبب فى شلل شرق الاسكندرية بالكامل.

وأشار بيان صادر عن حى المنتزة ثان تحت إشراف اللواء عادل سلامة ومعاونة المهندس عادل البكري أنة تم تفقد سير العمل بالبدالة بجوار نفق المندرة فى اتجاه البحر.

وأضاف البيان أنه جارى استكمال أعمال إعادة الشيئ لاصله ويتم وضع شنيشه من قبل شركة المقاولون العرب الشركة المنفذة للأعمال وتجريف نفق المندرة من الأتربة الموجودة.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من 90% من الأعمال وهذا يعتبر حل نهائى لمشكلة تجمع المياه اسفل النفق وتم تجميع شكائر الأتربة من طريق المندرة - المعمورة تمهيدا لرفعها عن الطريق.

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مصر 365

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