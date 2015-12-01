الصحة الفلسطينية: 108 شهيد وأكثر من 13 ألف مصاب برصاص الاحتلال

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء منذ مطلع أكتوبر بلغت 108 شهيداً بينهم 24 طفلاً وطفلة و5 سيدات، إضافة إلى 13,500 مصاباً.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال قتلت منذ مطلع أكتوبر 108 فلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة والنقب.

وأشارت إلى أن من بين الشهداء 24 طفلاً وطفلة أصغرهم رضيع لم يتجاوز الثمانية أشهر.

وأوضحت الوزارة أن 4800 مواطناً أصيبوا بجروح خلال الشهرين الماضيين وذلك بعد إصابتهم بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط أو جراء الضرب المبرح والحروق.

وبلغ عدد المصابين بالرصاص الحى 1560 مواطناً، فيما أصيب 1020 مواطناً بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وعولجوا داخل المشافى، فيما عالجت طواقم الهلال الأحمر الفلسيطينى ميدانياً 1770 مواطناً أصيبوا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وأصيب 8700 مواطناً بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأصيب فى الضفة الغربية 1055 مواطناً بالرصاص الحى و2650 مواطناً بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب 505 مواطنين بالرصاص الحى فى قطاع غزة و140 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

وأصيب 310 مواطنين بالضفة الغربية بالكسور والرضوض نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما أصيب 32 آخرين بالحروق.

وفى قطاع غزة أصيب 81 مواطناً بالرضوض والكسور نتيجة اعتداءات جنود الاحتلال بالضرب على المواطنين.

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