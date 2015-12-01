تنظيم القاعدة يهدد السعودية لعزمها اعدام سجناء

>هدد تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب ذراع التنظيم فى اليمن فى بيان الحكومة السعودية لعزمها تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة بحق سجناء بينهم أعضاء فى التنظيم.

وقال التنظيم فى بيان إنه على علم بنية السعودية اعدام أعضائه الموجودين فى سجونها وتوعد بتنفيذ هجمات ردا على ذلك.

وأضاف فى البيان الذى بثه على تويتر بتاريخ اليوم الثلاثاء "نعاهد الله أن دماءنا دون دماء أسرانا وأن دماءهم الطاهرة لن تجف قبل أن تسفك دماء عسكر آل سعود.

"ونعاهد الله أن العيش لن يطيب دون النيل من رقاب حكام آل سعود."

وكانت وسائل اعلام محلية ذكرت الأسبوع الماضى أن السلطات السعودية تعتزم تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق أكثر من 50 متهما أدينوا بجرائم إرهابية.