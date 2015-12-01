عشرات العائلات تفر من مناطق يسيطر عليها داعش إلى تكريت

أعلن مصدر أمنى عراقى بمحافظة صلاح الدين اليوم الثلاثاء فرار 94 عائلة من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش غربى كركوك إلى ناحية العلم قرب تكريت.

وقال المصدر إن 94 عائلة عبرت اليوم من مناطق مختلفة فى قضاء الحويجة غربى كركوك باتجاه ناحية العلم ، مؤكدا أن شرطة العلم قدمت لهم الخدمات المطلوبة وشرعت بتسجيلهم لتوفير الملجأ اللازم لهم.

وأوضح المصدر أن "عناصر داعش زرعوا عددا من العبوات الناسفة فى طريق بجبل حمرين يسلكه الفارون من المناطق التى يسيطر عليها التنظيم ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة طفلين ورجل بجروح بليغة جراء انفجار إحدى العبوات فى مجموعة من الفارين من قضاء الحويجة بكركوك إلى ناحية العلم بصلاح الدين".

>