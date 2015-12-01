أخبار عاجلة

رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مريض نفسى يقتل والدة جاره لتدخلها فى مشاجرة بينه وبين نجلها فى الإسكندرية

Google+ Print
مريض نفسى يقتل والدة جاره لتدخلها فى مشاجرة بينه وبين نجلها فى الإسكندرية مريض نفسى يقتل والدة جاره لتدخلها فى مشاجرة بينه وبين نجلها فى الإسكندرية
اعتدى مريض نفسى بالضرب بآلة حادة على والدة جاره أثناء تدخلها لفض مشاجرة بينه وبين نجلها بسبب خلافات جيرة.

وتلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة العطارين، بنشوب مشاجرة أعلى سطح العقار رقم 48 شارع فؤاد بين كل من "محروس.ح"، 49 سنة، بدون عمل "مريض نفسى"، وجاره بنفس العقار "إبراهيم.ع"، 33 سنة، بدون عمل، مصاب بجرح طعنى بالبطن وآخر بالصدر من الجهة اليسرى وكدمة بالرأس.

تبين بعد التحريات وجود خلافات جيرة بين طرفى المشاجرة، تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب محدثاً إصابته، فتدخلت والدة الثانى "ليلى.م"، 76 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العقار، للفصل بينهما، فتعدى الأول عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، كانت بحوزته، محدثاً إصابتها بجرح طعنى بالجانب الأيسر من الصدر، ما أدى لوفاتها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، والمصاب لمستشفى الجامعى الرئيسى، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه، وتحرر المحضر جنح قسم العطارين وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365