مريض نفسى يقتل والدة جاره لتدخلها فى مشاجرة بينه وبين نجلها فى الإسكندرية

اعتدى مريض نفسى بالضرب بآلة حادة على والدة جاره أثناء تدخلها لفض مشاجرة بينه وبين نجلها بسبب خلافات جيرة.

وتلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة العطارين، بنشوب مشاجرة أعلى سطح العقار رقم 48 شارع فؤاد بين كل من "محروس.ح"، 49 سنة، بدون عمل "مريض نفسى"، وجاره بنفس العقار "إبراهيم.ع"، 33 سنة، بدون عمل، مصاب بجرح طعنى بالبطن وآخر بالصدر من الجهة اليسرى وكدمة بالرأس.

تبين بعد التحريات وجود خلافات جيرة بين طرفى المشاجرة، تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب محدثاً إصابته، فتدخلت والدة الثانى "ليلى.م"، 76 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العقار، للفصل بينهما، فتعدى الأول عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، كانت بحوزته، محدثاً إصابتها بجرح طعنى بالجانب الأيسر من الصدر، ما أدى لوفاتها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، والمصاب لمستشفى الجامعى الرئيسى، وتم تعيين الحراسة اللازمة عليه، وتحرر المحضر جنح قسم العطارين وجارى العرض على النيابة.