للحامل.. متى يمكنك سماع نبض الجنين والاطمئنان على نموه

خلال الفترة الأولى من الحمل (الثلث الأول)، تكون الحامل أكثر توترا، لرغبتها الدائمة فى الاطمئنان على سلامة الجنين، ومدى تطور أعضائه ونموه بداخل كيس الحمل، وخاصة فى الأسابيع الأولى، التى لا تشعر خلالها بالكثير من الأعراض الجديدة لأول مرة.

وفى هذا الشأن أرسلت حامل بالأسبوع الرابع تسأل: "متى يمكن سماع نبض الجنين، وكيف يمكن الاطمئنان على نموه قبل هذه الفترة؟".

وتجيب الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، عن السؤال موضحة للسائلة، أن عمر حملها هو 4 أسابيع، أى فى الشهر الأول، ولذا يطمئن الطبيب خلال تلك الفترة عل وجود كيس الحمل برؤيته بالسونار خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع الخامس، وإذا تطلب الأمر فى بعض الحالات تجرى الحامل تحليلا تراكميا بعد إجرائها تحليل الدم العادى الذى تكتشف من خلاله حملها، وبعدها بيومين 48 ساعة، تتم إعادة التحليل مرة أخرى (التراكمى أو يطلق عليه تحليل حمل رقمى)، لتقارن النتائج الدالة على مدى صحة الحمل، ومعدل تطور الجنين، ومعدل نموه.

متى يمكن سماع نبض الجنين؟

>أما بخصوص سماع نبض الجنين، فأوضحت استشارى النساء والتوليد، أن الوقت لا زال مبكرا على سماع نبض الجنين، فبداية من الأسبوع السادس على أقل تقدير أو السابع، يمكن فى بعض الحالات سماع نبض الجنين بفحص السونار، أما من الثامن فتزيد الفرص بشدة فى سماعه، وفى بعض الحالات يتأخر سماع نبض الجنين، وعلى السيدة حينها الاطمئنان والمتابعة الأسبوعية لدى الطبيب، ففى كثير من الحالات يكون خطئا حسابيا فى تحديد عمر الحمل نظرا لصعوبة تحديد يوم الإخصاب بشكل خاص.

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