بشرى لمرضى السرطان.. FDA تطرح دواءً جديداً لعلاج ورم نخاع العظام المتعدد

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخرا على تداول مستحضر صيدلى جديد لعلاج أحد سرطانات الدم الشائعة، ويعرف باسم ورم نخاع العظام المتعدد أو المايلوما المتعددة "multiple myeloma".

ويعرف الدواء الجديد باسم إمبليسيتى" Empliciti "، ويحتوى على المادة الفعالة " elotuzumab"، وهو متوفر فى صورة حقن بتركيزى 300 و400 مجم، بحيث يتناوله المرضى جنباً إلى جنب مع اثنين من العقاقير الأخرى، وهما دواء ريفليميد" Revlimid " وديكساميثازون " dexamethasone ".

وتم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد بعد خضوع 646 مريضاً للتجارب الإكلينيكية، وثبت فاعلية العقار فى تأخير تدهور أعراض المرض بمتوسط 19.4 شهر، وكما حدث انكماش كلى أو جزئى للورم.

>ومن أبرز الأثار الجانبية التى تعرض لها المرضى، "الشعور بالإعياء والإصابة بالإسهال أو الإمساك والحمى والكحة والتهابات الأعصاب وضعف الشهية".

وتمتلك شركة "بريستول مايرز"، التى تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقراً لها، الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

ويعد ورم نخاع العظم المتعدد أو المايلوما المتعددة أحد السرطانات التى تصيب الدم وبالأخص خلايا البلازما المقاومة للأمراض، وهى أحد أنواع كريات الدم البيضاء، وتنمو المايلوما المتعددة غالبا داخل النخاع العظمى والأنسجة الرخوة والأنسجة الإسفنجية.

وتشير الجمعية الأمريكية للسرطان إلى أن مرض المايلوما المتعددة يصيب أكثر من 26850 شخصا داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سنوى، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوفيات هذا العام 11240 شخصا تقريبا.