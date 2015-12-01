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الرئيس السيسى يغادر باريس بعد مشاركته فى قمة المناخ

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الرئيس السيسى يغادر باريس بعد مشاركته فى قمة المناخ الرئيس السيسى يغادر باريس بعد مشاركته فى قمة المناخ
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر الثلاثاء باريس فى ختام زيارة لفرنسا استغرقت ثلاثة أيام، شارك خلالها فى مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وألقى الرئيس السيسى- خلال الزيارة- بياناً نيابة عن الدول الإفريقية للتعبير عن موقفها الداعم للتوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعى حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية فى التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها.

كما شارك الرئيس السيسى فى اجتماع حول التحديات المناخية والحلول الإفريقية، دعا إليه الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند بحضور رؤساء الدول والحكومات الأفارقة؛ لتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الحيوية بالنسبة للقارة، وفى مقدمتها زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى إفريقيا.
>كما شارك الرئيس السيسى- أيضا- فى اجتماع رفيع المستوى الذى دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة حول "التأقلم مع تداعيات التغيرات المناخية".

وشهدت زيارة الرئيس السيسى إلى باريس شقاً ثنائياً فى إطار متابعة العلاقات المتميزة والمتنامية بين وفرنسا فى مختلف المجالات، حيث التقى بكل من الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرارد لارشيه، ووزيرى الدفاع والداخلية الفرنسيين.

كما التقى الرئيس السيسى- أيضا- بعدد من كبار القادة والشخصيات المشاركين فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.


>- السيسى: إفريقيا الأقل فى نسبة الانبعاثات الضارة للبيئة
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- السيسى يلقى كلمة نيابة عن أفريقيا بقمة المناخ فى باريس
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- هولاند يقيم مأدبة إفطار على شرف الرئيس السيسى وعدد من الرؤساء الأفارقة
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- بالصور.. الرئيس يدون كلمة فى كتيب مجلس الشيوخ الفرنسى بحضور أعضائه
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- السيسى يلتقى وزير الداخلية الفرنسى فى مقر إقامته بباريس
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