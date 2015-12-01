مجدي أحمد علي: «مولانا» يعرض المسكوت لدى شيوخ الفضائيات.. وملاحظات الرقابة «كوميدية» (حوار)‎

حوار- محمد الموجي

برواية استمر الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كتابتها لمدة 3 أعوام، وتناول بين سطورها ظاهرة انتشار بعض دعاة الدين والشيوخ عبر القنوات الفضائية، والمسكوت عنه لديهم، والعلاقات التي تربطهم بأجهزة الأمن والساسة ورجال الأعمال، يعود المخرج الكبير مجدي أحمد علي إلى السينما بعد فترة غياب دامت لسنوات.

ويقول المخرج مجدي أحمد علي خلال حواره لوكالة «ONA»، أنا مُعجب برواية «مولانا» منذ نشرها بشكل مُسلسل، وحينما أُصدرت الرواية حرصت على قراءتها، وتمنيت تحويلها إلى مسلسل لا فيلم، كي تصل الرسائل التي وضعها الكاتب إبراهيم عيسى بالرواية إلى أكبر عدد من الجمهور، خاصة أنها تمتاز بالجرأة الشديدة في الجانب الخاص بالدعوات التي يُطلقها دعاة الدين وظاهرة انتشارهم عبر القنوات الفضائية، وتتعرض لأمور كثيرة مسكوت عنها.

إلى نص الحوار الذي أجرته وكالة «ONA» مع مخرج فيلم «مولانا» المخرج مجدي أحمد علي:

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ما سبب تباعد الفترة الزمنية بين أعمال مجدي أحمد علي الفنية؟

الأسباب متنوعة، لكن في الفترة الأخيرة على وجه التحديد كانت الثورة هي السبب الأقوى، حيث التغير الكامل لظروف الإنتاج، انهيار التورزيع الخارجي للفيلم المصري، انهيار شركات إنتاج كانت تمول الأفلام وتعثر المحطات التي تقوم بشراءها، كما أن غياب الأمن أثر سلبًا على السينما المصرية، وبوجه عام أنا وعدد من المخرجين مثل داوود عبد السيد ومحمد خان شغلنا قليل، لأن لنا مستوى معين من الأفلام لا نتنازل عنه، والمنتجون لا يحبون هذا، بل يبحثون عن مخرج مطيع يسمع كلامه ويحقق له ما يريد.

ما هي كواليس اختيارك رواية «مولانا» للعودة إلى السينما؟

بداية أنا مُعجب برواية «مولانا» منذ أن كانت تُنشر بشكل مُسلسل وقبل طرح فكرة تحويلها إلى عمل فني، وحينما أُصدرت الرواية حرصت على قراءتها، وتمنيت أن يتم تحويلها إلى مسلسل لا فيلم، كي تصل الرسائل التي وضعها الكاتب إبراهيم عيسى بالرواية إلى أكبر عدد من الجمهور، خاصة أنها تحتوي علي كم هائل من المعلومات، وتمتاز بالجرأة الشديدة في الجانب الخاص بالدعوات التي يُطلقها دعاة الدين وظاهرة انتشارهم عبر القنوات الفضائية، وتتعرض لأمور كثيرة مسكوت في هذا الصدد.



> لماذا تراجعتوا عن تحويلها إلى عمل تلفزيوني؟

لم نستطع تحريكها انتاجيًا لتُعرض على الشاشة الصغيرة، واستقر الأمر على تقديمها إلى جمهور السينما، لكني مازلت أتمنى تحويلها لعمل فني نُشاهده عبر الشاشة الصغيرة، حتى بعد الانتهاء من الفيلم وعرضه.

كيف ترى ظاهرة انتشار دعاة الدين عبر القنوات الفضائية؟

ظاهرة قديمة حديثة، ظهرت مع بداية عصر السادات، حيث تعامل بعض الدعاة مع الدين على أنه بضاعة رائجة، وعادت للانتشار في الفترة الأخيرة بشكل جديد، ولم نأخذ منها غير التطرف لأن هؤلاء الدعاة لم يعرضوا أفكار مستنيرة، بل عرضوا وجهة نظر تدعو للتطرف والوهابية والسلفية المتشددة.

والنتيجة -الآن- أصبحنا أمام كارثة كبيرة على مستوى الوعي الديني، نحارب الإرهابيين دون أن نحارب الإرهاب نفسه، دون أن نحارب الفكر الإرهابي نفسه، وهذا ما نحاول عرضه بالفيلم.

لم يقلق مجدي أحمد علي من الدخول لمنطقة دعاة الدين؟

لم ينتابنِ أي شعور بالقلق تجاه التعرض لهذه الظاهرة، بل رأيت أنه واجب علي التصدي لها، والوقوف بجانب مصر لمنع أي تجاوز ضد الإنسانية.

كلنا مسلمون موحدون بالله، نعرف ديننا جيدًا ولن نسمح لأحد بالمزايدة علينا، ومن حقنا أن نشير إلى أن مايحدث الآن كاثة بكل المقاييس، وأن المناخ السائد سيؤدي لمزيد من الإرهاب والتطرف، ويعرقل نهوض البلد.

ما هي ملاحظات الرقابة على ورق «مولانا»؟

ملاحظات الرقابة على النسخة الأولى من نص العمل، كانت “فظيعة” وتكاد تكون “كوميدية”، كانوا بيخترعوا شخصيات وبيطلبوا شخصيات، كانوا عايزين كتابة أخرى، وأعادنا كتابة العمل بشكل جديد، وتمت الموافقة علي السنخة الثانية.

ما هي المدة الزمنية المقررة للانتهاء من تصوير«مولانا»؟

من المقرر أن يستغرق تصوير أحداث الفيلم فترة زمنية تتراوح بين (6 -7) أسابيع، انتهينا من الأسبوع الأول، ونقوم بتكثيف عدد ساعات العمل، مشيرًا إلى أن التصوير في أماكن عديدة (مدينة الإنتاج الإعلامي- معهد السينما- العجوزة- 6 أكتوبر…) رفع تكلفة إنتاج الفيلم.

في تصريح صحفي لك أكدت سعادتك بالتعاون مع العناصر الشابة بالعمل؟

أُريد تجديد شبابي بالعمل مع الأجيال الصاعدة، وإثبات إنه يمكن للأجيال المختلفة الالتقاء، ويمكن القضاء على فكرة أن الشباب يرفضون العمل مع الكبار ويصفونهم -دائمًا- بالعواجيز، وأن الكبار لا يحترمون الصغار، بل نكن لهم كل الاحترام فهم شديدو المهنية والاحتراف ومبدعون.

وعندما يلتقي نشاط وإبداع الشباب بخبرة الكبار بأي عمل يكون لدينا ناتج محترمة، وأبعث برسالة للجميع «يجب إنهاء فكرة الشلالية في العمل».

مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير.. إلى أين وصلت السينما من وجهة نظرك؟

في عام 2015 بدأت الأمور تتحسن -إلى حدًا ما- ، وجدنا عددًا من الأفلام السينمائية الجيدة التي اعتادنا مشاهدتها من قبل، عادت سينما النجوم، سينما الشباب، السينما التي تبحث عن دعم الدولة والدعم الخارجي أيضًا، وأعتقد أن عام 2016 بداية لنقلة سينمائية جيدة، وسيتم إنتاج أفلام قادرة على تمثيل مصر بالمهرجانات الدولية.