القبض على صاحب محل غير مرخص بداخله 610 كيلو لحوم وسلع فاسدة بالساحل

تمكن رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من إلقاء القبض على صاحب محل لتجارة السلع الغذائية غيرالمرخص، وعثر بداخل المحل على 610 كيلو سلع فاسدة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت شرطة التموين بلاغا من المواطنين يفيد بقيام صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بمنطقة الساحل بالاتجار بالسلع الفاسدة، وعقب تقنين الإجراءات تم إثبات الواقعة، وتم مداهمة المحل وضبط مالكه، وضبط بداخل المحل 610 كيلو لحوم وسلع أكد تقرير لجنة وزارة الصحة أنها غير صالحة للإستخدام الأدمى.

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