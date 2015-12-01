الصحة :لا توجد وفيات فى الانتخابات البرلمانية حتى الآن

أكدت وزارة الصحة والسكان أن غرفة الأزمات بالوزارة تتابع تنفيذ خطة تأمين مرحلة الإعادة للجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب بـ 13 محافظة مشيرة إلى أنه لا يوجد أية حالات وفاة حتى الآن باللجان الإنتخابية مضيفة انه يتم التواصل مع جميع الجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية لمتابعة سير عملية التصويت خلال جولة الإعادة.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أنها أصدرت تقريراً بالحالات التي تم التعامل معها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في مرحلة الإعادة من الجولة الثانية لإنتخابات مجلس النواب، وتم رصد إصابة واحدة لمواطن من شبرا الخيمة نتيجة سقوط على الأرض أدى إلى كسر باليد اليمنى له، وهو تحت العلاج والملاحظة بمستشفى ناصر العام، بالإضافة إلى رصد 8 حالات مرضية، 3 منهم بالمنوفية، وحالتين بالشرقية، وحالة واحدة بكلٍ من محافظات القليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية، وتراوحت حالتهم ما بين إغماء وارتفاع في درجة الحرارة ومغص معوي وانخفاض في ضغط الدم، حيث تم تحويل 7 منهم إلى المستشفيات "تحت العلاج والملاحظة"، بينما تم إسعاف الحالة الثامنة بالمكان.