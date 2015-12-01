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بالفيديو..رئيس بعثة جامعة الدول العربية: "خرق الصمت الانتخابى أسوأ ما فى الانتخابات"

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بالفيديو..رئيس بعثة جامعة الدول العربية: "خرق الصمت الانتخابى أسوأ ما فى الانتخابات" بالفيديو..رئيس بعثة جامعة الدول العربية: "خرق الصمت الانتخابى أسوأ ما فى الانتخابات"
وصلت منذ قليل، السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيس بعثة جامعة الدول العربية ومساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى مدرسة القومية بالزمالك، لمتابعة سير العملية الانتخابية فى جولة الإعادة.

وقالت رئيس بعثة جامعة الدول العربية، أن ملاحظاتها فى المرحلة الأولى هى وجود إجراءات تأمينية عالية بجولة الإعادة للمرحلة الثانية، فضلًا على أن هناك وجود واضح لعناصر الشرطة النسائية.

وأضافت “أن ظاهرة خرق الصمت الانتخابى مازالت موجودة، حيث يعد أسوأ ما فى العملية الانتخابية”.

ويبلغ عدد الناخبين فى العاصمة 7 ملايين و42 ألفا و741 يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا بدوائر “مدينة نصر – حلوان – الساحل – النزهة ومصر الجديدة – عين شمس – الزيتون والأميرية -المطرية – الشرابية والزاوية – روض الفرج وشبرا – المرج – حدائق القبة – دائرة شرق القاهرة – السلام – الوايلى والظاهر – قصر النيل”.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا – بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى – بـ 13 محافظة هى “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء”.

وفى نظام القوائم حصدت “فى حب ” الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة “القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا”.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر – 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة “نائبين”، و49 دائرة “3 نواب” و18 دائرة “4 نواب” إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم “فى حب مصر”
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مصر 365

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