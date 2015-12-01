بالصور.. السيدات وكبار السن الأكثر تصويتا بدمياط والسويس والإسماعيلية

شهدت اللجان الانتخابية بدوائر محافظات دمياط والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء إقبالا من الناخبات بعد ساعات الظهيرة، خاصة من كبار السن والسيدات.

ففى دمياط شهدت معظم اللجان الانتخابية بالدوائر الثلاثة إقبالا من الناخبين بعد ساعات الظهيرة وخاصة من كبار السن والسيدات، حيث شهدت معظم اللجان الانتخابية فى قرى دمياط إقبالا من السيدات.

ومن ناحية أخرى حرص عدد من المدارس فى مشاركة طلابها للأجواء الانتخابية، حيث قامت مدرسة دمياط الثانوية العسكرية بدمياط باصطفاف عدد من الطلاب على جانبى مدخل المدرسة لاستقبال الناخبين.

وقام طلاب مدرسة كفر الغاب الإعدادية بنات قام وفد من الطالبات بتقديم هدية تذكارية لمجندى الشرطة والجيش والتقاط صور تذكارية مهم، وحرص عدد من الجنود على التقاط صور مع الأطفال أمام أبواب اللجان لتأصيل العلاقة بين الشعب والجيش والشرطة.

إقبال متوسط بلجان السيدات بحى السويس

>شهدت لجان حى السويس بمحافظة السويس منذ الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت إقبالا متوسطا بلجان السيدات وضعيفا بلجان الرجال.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة إنهم حتى الآن لم يرصدوا أى انتهاكات انتخابية أو تلقى بلاغات بخصوص أى تجاوزات سوى موضوع مقر أحد الناخبين أمام مدرسة وتم التعامل معه بشكل فورى وغلق المقر.

إقبال ضعيف على اللجان الانتخابية وانتشار للأمن والقوات المسلحة حول اللجان

>شهدت اللجان الانتخابية بالإسماعيلية حضورا ضعيفا للناخبين منذ الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع للتصويت.

كما شهدت اللجان انتشارا أمنيا كثيفا حول اللجان وأمامها من القوات المسلحة والشرطة.

وبفوز محمود عثمان بأحد مقاعد الدائرة الأولى يتنافس فى جولة الإعادة بالإسماعيلية 10 مرشحين لحصد 5 مقاعد، ومن المفترض أن يصوت 781 ألفا و527 ناخبا فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر.

ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة مركز الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

وفى جنوب سيناء شهدت لجان انتخابات جنوب سيناء فى جولة الإعادة حالة من الهدوء والإقبال المتوسط داخل وخارج اللجان الانتخابية والتى تتم داخل 15 مقرا انتخابيا موزعة على 3 دوائر انتخابية بإجمالى عدد 77653 ناخبا، حيث يتنافس 6 مرشحين على ثلاثة مقاعد فردى على الانتخابات 40 قاضيا داخل 40 لجنة فرعية ولجنة واحدة عامة.

وبدأ الإقبال متوسطا خصوصاً فى الساعات الأولى من الصباح عقب خروج الموظفين من المصالح الحكومية.

وتم رصد الإقبال المتوسط فى جميع لجان جنوب سيناء بمدن المحافظة فى ثلاث دوائر وهو باعتبار أن الإقبال يزيد فى الفترة المسائية، أى بعد خروج الموظفين من المصالح الحكومية والقطاعات الخاصة.

كما شهدت اللجنة الثالثة بمدينة رأس سدر إقبالا متوسطا منذ الساعات الأولى من الصباح لليوم الأول حيث يحرص الناخبون على المشاركة السياسية الفاعلة.

كما تشهد لجنة السيدات بمدرسة الشهيد عمرو شكرى الإعدادية والثانوية الفندقية إقبالا ضعيفا ملحوظاً ومدرسة على مبارك للرجال ومدرسة رفاعى الطهاوى إقبالا ضفيفا، لدعم المرشحين الذين يمثلونهم تحت قبة البرلمان .

وحرص كل مرشح على استئجار عدد كبير من السيارات لنقل الناخبين من مكان إقامتهم إلى صناديق الاقتراع، لتسهيل مشاركتهم السياسية .

حيث اشتكى بعض مندوبى المرشحين من غياب الناخبين، فى انتخابات الإعادة، ونسبة الإقبال ضعيفة جدا.

وتقول إحدى الناخبات: أشكر رئيس الجمهورية، أتمنى نزول الناخبين والإدلاء بأصواتهم.

حيث بدأ المرشحون بالتجول فى اللجان الانتخابية ليطمئنوا على العملية الانتخابية.

فى نفس السياق تم رصد التزام جميع المرشحين بقرارات اللجنة العليا للانتخابات، ولم يتم خرق الصمت الانتخابى.

من جانبه قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء أركان حرب طارق هلال رئيس أركان حرب الجيش الثالث وقائد الفرقة 19 مشاه واللواء محسن المحلاوى مندوب الأمانة العامة للقوات المسلحة بتفقد اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وحث المحافظ جميع مواطنى المحافظة عبر وسائل الإعلام المختلفة بضرورة النزول للشارع السياسى واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأكد المستشار راضى القصاص رئيس اللجنة العامة لانتخابات جنوب سيناء أنه تم فتح كل اللجان الانتخابية فى الموعد المحدد لها ولم يتأخر القضاة عن الحضور.

وأشار رئيس اللجنة العامة لانتخابات جنوب سيناء إلى أنه لم يتم رصد أى خروقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وفى نفس السياق تكدست سيارات الجيش والشرطة أمام اللجان وداخلها، حيث تم رصد وجود عدد كبير من رجال القوات المسلحة خارج اللجان، لمحاولة السيطرة على أى خروقات تحدث أثناء إدلاء المواطنين بأصواتهم، ويتم تفتيش الناخبين بدقة عبر البوابات الإلكترونية.

وانتشرت سيارات الشرطة العسكرية والدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن جنوب سيناء والقوات المسلحة.

وقام اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بالمرور على بعض اللجان يرافقه اللواء محمد خريصه مدير إدارة البحث الجنائى لمتابعة العملية الانتخابية والأمنية.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".



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