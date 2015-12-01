ضبط 5 أشخاص مطلوبين فى أحكام جنائية بأسيوط

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، القبض على 5 أشخاص مطلوبين فى أحكام جنائية، خلال حملة تنفيذ أحكام مكبرة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد بضبط " س . ق " مقيم بندر ديروط دائرة مركز ديروط ، والمحكوم عليه بالمؤبد جنايات مركز ديروط لسنة 2014 م، وضبط" ا . ع . د" مقيم بندر ديروط دائرة مركز ديروط و المحكوم عليه ب 6 شهور جنايات مركز ديروط لسنة 2014 بتهمة استعمال القوة، كما تم ضبط " ش . ب . ص " 27 سنة مقيم العصارة دائرة مركز الفتح المحكوم عليه بالسجن 5 سنو ات جنايات مركز الفتح بتهمة حيازة المخدرات، وضبط " ب . م . ج " مقيم دير الجنادلة دائرة مركز الغنايم، والمحكوم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة حيازة سلاح، و" ي . ث . م " مقيم الغنايم غرب دائرة مركز الغنايم والمحكوم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة هتك عرض.

تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

>