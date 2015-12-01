مرشح يستعين بـ"ميكروباص" لنقل الناخبين بـ"العاشر من رمضان".. والأمن يتدخل

لجأ أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب، إلى الاستعانة بمكروباصات خاصة لنقل الناخبين فى مدينة العاشر من رمضان إلى مقار لجانهم الانتخابية، مقابل 100 جنيه لكل 10 ناخبين، نظير التصويت لصالحه، فى جولة إعادة المرحلة الثانية.

ولصق سائقوا المكروباص صور المرشح على زجاج سياراتهم، فى محاولة للترويج له، بالمخالفة للوائح الدعاية الانتخابية بمحيط اللجان، الأمر الذى دفع قوات تأمين اللجان إلى التدخل ومنع المكروباصات من الوقوف بمحيط لجان مدرسة السادات الثانوية بنات، بالمجاورة الخامسة.

وشهد اليوم الأول من جولة الإعادة إقبالاً ملحوظاً فى لجان السيدات، بخلاف ما شهدته لجان الرجال، ومع بداية فتح اللجان تواجد أكثر من 40 قاضى ومستشار فى اللجان الانتخابية، وعددها 6 مقرات رئيسية هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33، ومدرسة العاشر الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 55.

فيما وقف مندوبين المرشحان اللذان يخوضا الاعادة على المقعد الفردى وهما أحمد الخطيب رقم 1 رمز الحصان، والمهندس محمد الزاهد مرشح حزب الوفد رقم 2 رمز النخلة، أمام اللجان بشكل مكثف ، فيما ظل الناخبين يتوافدون بشكل بطىء على اللجان الانتخابية.

يذكر انه بفوز كل من الدكتور على المصيلحى فى دائرة أبوكبير ومحمود فريد خميس فى دائرة بلبيس وطلعت السويدى فى دائرة ديرب نجم يتنافس 68 مرشحا فى جولة الإعادة بالشرقية لحصد 34 مقعدا.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعدين" ودائرة العاشر من رمضان مقعد واحد.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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