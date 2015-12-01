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رفع وازالة 148 حالة تعد بـ 6 قرى بالمنيا

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رفع وازالة 148 حالة تعد بـ 6 قرى بالمنيا رفع وازالة 148 حالة تعد بـ 6 قرى بالمنيا
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من رفع وازالة عدد 148 حالة تعد على الارض الزراعية بمساحة 5 فدان و 26 قيراط و23 سهم خلال حملات الازالة المكبرة التى تم تنفيذها بعدد من قرى مركز المنيا بالتعاون مع الارشاد الزراعى وقسم حماية الاراضى فى الفترة من 1 وحتى 25 نوفمبر الجاري ، وذلك فى اطار الحفاظ على رقعة الارض الزراعية بالمحافظة .

تم ازالة عدد 41 حالة بقرية بنى احمد الغربية بمساحة فدان و15 قيراط و8 سهم وعدد 27 حالة بقرية دمشير بمساحة فدان و9 قيراط و16 سهم وعدد 20 حالة بقرية بنى محمد سلطان بمساحة 15 قيراط و5 سهم وعدد 18 حالة بقرية طوخ الخيل بمساحة 16 قيراط وعدد 16 حالة بقرية صفط الخمار بمساحة 15 قيراط وعدد 26 حالة بنزلة حسين بمساحة فدان و3 قيراط و18 سهم .

من جانبه ، أكد اسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا على استمرار الوحدة المحلية في التصدي لجميع المخالفين وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا وتاكيداته على التصدى بكل حسم لاى صورة من صور التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لها فى الحال مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، والذى يساهم بدوره فى الحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل المحافظة .

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