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مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى الضالع

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مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى الضالع مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح فى الضالع

>شنت مقاتلات التحالف العربى اليوم الثلاثاء سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة الضالع 245 كلم جنوب صنعاء.

وقالت مصادر قبلية يمنية إن سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات وصالح فى مدينة دمت ومنطقة مريس ، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم لم يتسن تحديد أعدادهم.

وأضافت المصادر أن الغارات أدت إلى تدمير دوريتين للحوثيين وآليات عسكرية أخرى، وفى العاصمة صنعاء ، جددت مقاتلات التحالف قصفها على جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب صنعاء بثلاث غارات جوية.

وسمع دوى انفجارات عنيفة ، كما شوهدت اللسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من على الموقع المستهدف ، دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفها القصف.

وما زالت مقاتلات التحالف تحلق فى أجواء العاصمة حتى اللحظة بشكل كثيف ، وسط إطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين وقوات صالح من مواقع متفرقة.

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