انتحار مزارع بالعامرية لفشله فى الإقلاع عن إدمان المخدرات وتخلى زوجته عنه

انتحر مزارع بالإسكندرية شنقاً بحبل علقه على أحد الألواح الخشبية، بعد فشله فى محاولات العلاج من إدمان المواد المخدرة، وبعد ترك زوجته له وتخليها عنه.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم ثان العامرية يفيد بوفاة شخص داخل مسكنه بقرية اليمن. وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "حلفاية.ر"، 32 سنة، مزارع، أعلى سرير حجرة نومه، يرتدى كامل ملابسه، وتبين وجود حبل ملفوف حول الرقبة.

وبسؤال والدته "عطايا.ش"، 50 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت قيام نجلها المذكور بالانتحار مستخدماً حبل معلق بأحد العروق الخشبية بسقف الغرفة، فقامت بإنزاله بمساعدة شقيقه، وأضافت أنه كان يتعاطى المواد المخدرة ويعانى من اكتئاب ومرض نفسى، بسبب قيام زوجته بترك منزل الزوجية، وسبق حجزه بمستشفى المعمورة للصحة النفسية، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العامرية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان العامرية وجار العرض على النيابة.