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وزير الخارجية يعلن حركة محدودة لأعضاء السلك الدبلوماسي

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وزير الخارجية يعلن حركة محدودة لأعضاء السلك الدبلوماسي وزير الخارجية يعلن حركة محدودة لأعضاء السلك الدبلوماسي

كتب : أ ش أ منذ 17 دقيقة

أصدر محمد كامل عمرو وزير الخارجية قرارا بحركة دبلوماسية محدودة لأعضاء السلك الدبلوماسى تضمنت تعيين دبلوماسيين من ديوان عام وزارة الخارجية في بعثات الدبلوماسية بالخارج.

وشملت الحركة نقل المستشار تامر مصطفى من سفارة مصر بمقديشيو إلى هلسنكي. وقال مصدر دبلوماسى إن الحركة شملت كلا من المستشارين "كريم السادات إلى الدوحة، وسيد صلاحى إلى لوبليانا عاصمة سلوفينيا ومعتز أنور إلى بكين".

كما تضمنت تعيين السكرتيرين الأوائل طارق رسلان إلى مانيلا ومحمد عرفة إلى قنصلية الكويت وشيماء لبيب إلى بيونس ايرس وتعيين سكرتير ثان رانيا البحبوحى إلى يريفان عاصمة ارمينيا وسكرتير ثان أحمد عبدالعزيز إلى أديس ابابا وسكرتير ثالث خالد هاشم إلى إسلام اباد.

وفى سياق متصل، أصدروزير الخارجية قرارا بإنشاء واستحداث "شؤون ليبيا" بديوان عام الوزارة ويرأسها السفير هشام عبدالوهاب بدرجة نائب مساعد وزير الخارجية. وسبق للسفير عبد الوهاب شغل منصب سفير مصر السابق فى طرابلس.

وصرح مصدر دبلوماسي بأن قرار وزير الخارجية يأتي في إطار توجه وزارة الخارجية إلى تعيين نائب مساعد لشؤون كل الدول الجارة لمصر مثل فلسطين والسودان.

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