الصعايدة يتجمعون أمام لجان ضاحية السلام بالعريش بعد انتهائهم من التصويت

تجمع عدد من أبناء محافظات الصعيد المقيمين بشمال سيناء من موظفين وعمال يومية أمام لجان مدرسة عباس صالح وملحقة المعلمين فى حى ضاحية السلام بالعريش، بعد إدلائهم بأصواتهم الانتخابية فى هذه اللجان.

وقال المتجمعون إن بعضهم جاء من محافظات الصعيد نظرا لقيد اسمه فى جداول العريش فى وقت سابق، وذلك لمناصرة مرشحيهم، وحرص المتواجدون على تقديم المشروبات الساخنة لضيوفهم وتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحيهم.

وأقلت سيارات نصف نقل أعدادا من الصعايدة إلى اللجان قادمين من محال عملهم.

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش" المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 آلاف ناخب و63 ألفا و341 ناخبا فى "بئر العبد" من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام ألفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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