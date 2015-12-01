رئيس لجنة بالشرقية يتحفظ على أحد الأعضاء بعد تسويده 7 بطاقات لصالح مرشح

شهدت اللجنة الفرعية رقم 132 بمنشأة أبو عمر، التابعة للدائرة الثانية عشر بالشرقية ومقرها الحسينية، قيام أحد أعضاء اللجنة بقطع 7 ورقات من دفتر كشوف الناخبين والتصويت عليها لأحد المرشحين بالدائرة.

وفور اكتشاف رئيس اللجنة للواقعة، قرر التحفظ على العضو، وإخطار قوات تأمين اللجان.

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة.،ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعد.

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