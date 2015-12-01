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دراسة أمريكية:الأسبرين يكافح عشرات الأمراض ويقى من الإصابة بالزهايمر

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دراسة أمريكية:الأسبرين يكافح عشرات الأمراض ويقى من الإصابة بالزهايمر دراسة أمريكية:الأسبرين يكافح عشرات الأمراض ويقى من الإصابة بالزهايمر
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية لعقار الأسبرين، والذى يحتوى على المادة الفعالة "حمض الأسيتيل ساليسيليك"، وثبت أنه يساهم فى الوقاية من عشرات الأمراض ومكافحة الكثير من أنواع السرطان، أبرزها سرطان القولون والثدى والمعدة، وكما يحد من السكتة الدماغية ويعزز فرص الحمل، بالإضافة إلى مكافحة أمراض القلب.

وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من معهد بويس طومسون ومركز جونز هوبكنز الأمريكى، أن تناول الأسبرين يساهم فى الوقاية من الإصابة بالزهايمر، أحد الأمراض المنتشرة بين كبار السن، ويعد إحدى الصور الشائعة لمرض الخرف.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن حمض الساليسيلك الموجود فى الأسبرين يساهم فى تثبيط أحد الإنزيمات التى تقتل خلايا المخ وتعرف باسم "GAPDH "، وذلك عن طريق منعه من الدخول إلى نواة الخلية، وبالتالى لا يستطيع قتلها.

وأكد الباحثون أن تناول الأسبرين يومياً قد يساهم أيضاً فى علاج الكثير من الأمراض العصبية، مثل "الزهايمر وشلل الرعاش".

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS ONE"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الأول من شهر ديسمبر الجارى.

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