عقار علاج فقدان البصر الناجم عن السكرى يعيد الرؤية

أوضحت دراسة حديثة أنه بعد عام من العلاج بعقار رانيبيزوماب - واسمه التجارى لوسنتيس- استعاد بعض المرضى الذين يعانون من فقدان البصر بسبب داء السكرى الرؤية بدرجة تمكنهم من قيادة السيارات.

وقال واضعو الدراسة، إن القدرة على الإبصار بدرجة تمكن المريض من قيادة السيارة بثقة، مؤشر مهم على قدرة المريض على إنجاز معظم ارتباطاته المعيشية بمفرده دون مساعدة من الغير.

وأكد المعهد القومى لعلاج العيون، أن نحو 45% من المصابين بالسكرى من النوعين الأول والثانى فى الولايات المتحدة يعانون من درجة ما من فقدان البصر بسبب اعتلال الشبكية المرتبط بالسكرى، كما أن نصف هؤلاء يعانون من تراكم سوائل بالشبكية على نحو يؤثر على الرؤية الأفقية الحادة.

وقال نيل بريسلر من معهد ويلمر للعيون بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز فى بالتيمور، إن هذه النتائج تمثل أدلة مؤكدة على تحسن وظائف الرؤية الفعلية بعد قياس النظر بجهاز العلامات.

وقال بريسلر لرويترز هيلث بالبريد الإلكترونى "تشير هذه الدراسة إلى أن الأجوبة التى أدلى بها المرضى بشأن القدرة على قيادة السيارة بعد تحسن الرؤية تتفق مع نتائج حدة الإبصار".

واستعان الباحثون ببيانات من ثلاث تجارب إكلينيكية عشوائية جرت بين عامى 2011 و2015 تناول خلالها المرضى فى مجموعات جرعات من عقار رانيبيزيماب بصفة شهرية علاوة على علاج بالليزر أو العقار والأشعة معا.

وأشارت النتائج التى أوردتها دورية جاما لأمراض العيون إلى أن نسبة تراوحت بين خمسين إلى 70% من المرضى تحسنت قدراتهم على الإبصار، وبالتالى قيادة السيارة. وجرى الحقن فى الجسم الزجاجى للعين.

وقال بريسلر إنه يتعين توقيع الكشف الطبى على العين لكل مرضى داء السكرى للتأكد من عدم حدوث مضاعفات مثل التورم والنزيف، وذلك مرة واحدة على الأقل فى السنة، كما أن الأمر يستلزم إجراء كشف دورى فى بعض الأحيان.

>