الجرى لمسافات طويلة يؤثر سلباً على المفاصل وقد يكون مؤقتاً

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الجرى لمسافات طويلة جداً يسبب ضررا للغضاريف فى المفاصل السفلية، ولكن الغضروف يمكنه تجديد نفسه.

ووجد الباحثون أيضاً أن المتسابقين الذين يقومون بالجرى لمسافات طويلة يخسرون حوالى 6٪ من المادة الرمادية الموجودة فى الدماغ فى نهاية السباق، ولكن بعد 8 أشهر، فإن حجم المادة الرمادية يعود إلى وضعه الطبيعى.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 44 شخصا من العدائين الذين يقومون بالجرى ما يقرب من 4500 كيلو متر (حوالى 2800 ميل) لأكثر من شهرين دون أخذ أى يوم من الراحة.

وباستخدام شاحنة نقالة تحتوى على أجهزة الرنين المغناطيسى “MRI”، يفحص الباحثون المتسابقين كل ثلاثة أو أربعة أيام خلال الحدث الرياضى، ووجدوا الغضروف الخاص بالركبة والكاحل تدهور إلى حد كبير فى أول 900 إلى 1550 ميل من السباق.

وقال الدكتور أوفه شدس، أخصائى الأشعة والمتخصص فى جراحة العظام وجراحة الحوادث فى قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية فى مستشفى جامعة أولم فى ألمانيا، أن القدم لديها القدرة على تجديد الغضاريف بنفسها بعد الجرى لمسافات طويلة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الثلاثين من شهر نوفمبر الجارى.