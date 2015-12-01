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"الغرف التجارية": قطاع الغزل والنسيج يشكل 14% من الصادرات غير البترولية

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"الغرف التجارية": قطاع الغزل والنسيج يشكل 14% من الصادرات غير البترولية "الغرف التجارية": قطاع الغزل والنسيج يشكل 14% من الصادرات غير البترولية
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع الغزل والنسيج يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل، ويشكل أكثر من ربع الناتج الصناعى، وهو ثالث مكون للناتج المحلى الإجمالى بعد قناة السويس والسياحة، ويشكل أكثر من 14% من الصادرات غير البترولية، والتى تجاوزت 3,1 مليار دولار فى العام الماضى بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الذين يستقبلون أكثر من 72% من صادرات القطاع.

وأشار رئيس الاتحاد إلى استضافة الدورة الثالثة للمؤتمر الأورومتوسطى الثالث للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بدعم من برنامج تنمية الاستثمار فى دول البحر الأبيض (EuroMed Invest) الممول من الاتحاد الأوروبى، إلى جانب شركاء مصر فى مشروعين إقليميين متخصصين بقطاع النسيج وهما "تكس ميد كلستيرز" (TexMed Clusters)، و"سستكس نت (SusTexNet)، الممولين أيضا من الاتحاد الأوروبى فى إطار التعاون عبر الحدود.

وأضاف "الوكيل" أن المؤتمر يهدف إلى خلق علاقات صناعية وتجارية مستدامة للمساعدة على النهوض بالصناعة والمنتج النهائى، كما ستتم أيضا مناقشة فرص التمويل المتاحة وإمكانية تكوين تجمعات للتعاون بين المعنيين بالصناعة على المستوى الإقليمى وأفضل الممارسات المستدامة فى قطاع المنسوجات.

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مصر 365

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