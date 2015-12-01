بالصور.. كبار السن والسيدات يشاركون فى جولة الإعادة بالسويس والقليوبية

توافد عدد من الناخبين بدائرة بنها الانتخابية على اللجان الفرعية المختلفة للتصويت فى مرحلة الإعادة للانتخابات البرلمانية عام 2015 فى مرحلتها الثانية، وحرص كبار السن على الحضور للإدلاء بأصواتهم.

وأكد المستشار حسام الدين السقا رئيس اللجنة الفرعية رقم 68 بمدرسة الشهيد سمير ناصر بقرية شبلنجة بدائرة مركز بنها، أنه تم فتح اللجنة منذ التاسعة صباحا وتم استقبال الناخبين، مشيرا إلى أن 1830 ناخبا لهم حق التصويت فى تلك اللجنة.

وقال رئيس اللجنة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن عمليات الاقتراع تتواصل من قبل الناخبين بكل سهولة ويسر ولا توجد أى مشاكل أو معوقات داخل اللجنة.

وفى نفس السياق، شهدت مدارس ولجان السيدات بحى الجناين بالسويس ظهر اليوم كثافة كبيرة تصويتية كبيرة، وقام عدد من أنصار المرشحين بنقل الناخبين عبر سيارات الميكروباص إلى هذه اللجان.

وأظهرت مؤشرات المتابعين من الجمعيات الأهلية أن لجان حى الجناين هى الأعلى تصويتا حتى الآن، يأتى بعدها لجان حى فيصل ثم الأربعين والسويس، وفى المرتبة الأخيرة لجان حى عتاقة.



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