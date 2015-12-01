مباحث الإسكندرية تسقط "بلطجى مينا البصل" وبحوزته بندقية آلية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى إلقاء القبض على "بلطجى مينا البصل"، بعد إبلاغ عدد من الأهالى بتورطه فى العديد من قضايا البلطجة وفرص السيطرة والإتاوة- بزعم حماية الأهالى- تحت تهديد السلاح.

ونجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل برئاسة المقدم وائل الحيوى رئيس مباحث القسم من ضبط "راضى.ق.ع"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، بحوزته بندقية آلية- عيار 7،62× 39 مم "مطموسة الأرقام"، وعدد "11" طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة مينا البصل وجار العرض على النيابة.