الأمن يزيل دعاية لأحد المرشحين من أمام مدرسة بـ"حى الأربعين" فى السويس

أزالت قوات الأمن منذ قليل، دعاية انتخابية لأحد المرشحين، بجوار مدرسة أحمد رمضان، فى حى الأربعين، بمحافظة السويس.

جاء ذلك بعدما تقدم أنصار المرشحين عماد خاطر، وطلعت خليل، وعبد الحميد كمال، بإخطار للجنة العليا للانتخابات، بوجود تمركز للدعاية الانتخابية لأحد المرشحين المنافسين، بجوار المدرسة، وضع داخله بوسترات تحمل اسمه ورقمه وعدد من أجهزة اللاب توب، لاستخراج أسماء الناخبين وتوجيههم.

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