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محافظ بورسعيد يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية

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محافظ بورسعيد يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية محافظ بورسعيد يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات الرئيسية
يتابع اللواء المحافظ مجدى نصرالدين أمين، واللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد،
>سير العملية الانتخابية بدوائر العرب والشرق وبورفؤاد والضواحى والجنوب والزهور والمناخ، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

ويتنافس فى بورسعيد 8 مرشحين بجولة الإعادة لحصد 4 مقاعد فى 3 دوائر، حيث يستهدفون أصوات 470 ألفا و208 مواطنا يصوتون فى 213 لجنة فرعية بإشراف 98 مركزا انتخابيا.

ويخصص لدائرة الشرق"مقعد" ودائرة الضواحى "مقعد" ودائرة الزهور "مقعدين".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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