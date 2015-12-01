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إنشاء قسم للهندسة النووية بجامعة دمنهور بالتزامن مع إقامة مفاعل الضبعة

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إنشاء قسم للهندسة النووية بجامعة دمنهور بالتزامن مع إقامة مفاعل الضبعة إنشاء قسم للهندسة النووية بجامعة دمنهور بالتزامن مع إقامة مفاعل الضبعة
أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس جامعة دمنهور، والقائم بأعمال رئيس الجامعة، على وجود خطة طموحة لتطوير الجامعة خلال الفترة المقبلة وتشمل هذه الخطة إنشاء كليات وأقسام جديدة تتوافق مع متطلبات المجتمع مثل إنشاء قسم للهندسة النووية بكلية الهندسة الجارى إقامتها بالمجمع التعليمى بمنطقة الأبعادية وذلك بالتزامن مع إنشاء المفاعل النووى بالضبعة.

وأضاف نائب رئيس جامعة دمنهور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم أيضًا إنشاء كلية للتكنولوجيا بمدينة النوبارية لخدمة المناطق الصناعية بالظهير الصحراوى للمحافظة، وكذلك إنشاء معهد للتمريض لتلبية احتياجات كلية الطب والمستشفى الجامعى المقرر إنشاؤها قريبًا بمنطقة الأبعادية إلى جانب إنشاء أول معهد لدراسات البيئة الصحراوية بمنطقة البستان التابعة لمركز الدلنجات وبدء الدراسة به بدءا من العام الجامعى المقبل مع الإبقاء على المؤسسات التعليمية الخاصة بكليتى الزراعة والطب البيطرى بهذه المنطقة.

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