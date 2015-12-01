مطار القاهرة يستقبل منتخبات المغرب الرياضية

وصلت مطار القاهرة الدولي، عدة منتخبات رياضية في ألعابٍ مختلفة، قادمة من المغرب بعد خوض بعضها لمسابقات بالمغرب.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن بعثة المنتخب المغربي للرماية، والتي تضم 7 لاعبين، وإداري برئاسة محمد بوعين، قد وصلت على متن الطائرة المصرية القادمة من كازابلانكا, كما تم إنهاء إجراءات وصول البعثة، بمعرفة ضابط المفرقعات بالمطار بعد مضاهاة السلاح ومراجعته، ومن المقرر أن تشارك البعثة في أحد البطولات التي تقام بالقاهرة .

ووصلت علي نفس الرحلة، بعثة المنتخب المصري لكرة القدم للإناث، قادمةً من المغرب، ويضم 30 لاعبة، وإداري برئاسة ماهر عباس بعد مشاركته في البطولة العربية للناشئين، والتي أقيمت بالمغرب .

ووصلت أيضًا، بعثة المنتخب الوطني للجمباز لقطاع الناشئين، والقادمة من المغرب، وتم إنهاء إجراءات وصول البعثة التي ضمت 21 لاعبًا برئاسة إيهاب أمين .