"عمليات العدل": انتظام التصويت فى لجان جولة الإعادة بالعريش

أكدت غرفة عمليات وزارة العدل، أن عملية التصويت منتظمة فى اللجان الانتخابية بالمحافظات، التى تجرى فيها جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار علاء قنديل عضو غرفة العمليات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الانتخابات فى سيناء تسير بشكل طبيعى والقضاة فى لجانهم وعملية الإدلاء بالتصويت تسير بشكل سلس فى لجان العريش.

وأكد قنديل أن الغرفة تتواصل مع رؤساء اللجان العامة فى كل المحافظات، للاطمئنان على سير العمل، وسلامة وأمن القضاة المشرفين على اللجان، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ونادى القضاه والأجهزة الأمنية، لتذليل أى عقبات يتعرض لها المشرفون على اللجان.

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