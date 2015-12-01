سفر وعودة 1091 مصريا وليبيا عبر السلوم فى 24ساعة.. وإحباط تسلل 21 سودانيا

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1091 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أحبطت محاولة تسلل 21 سودانيا إلى ليبيا.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 704 إلي الجانب الليبي، بينهم 257 مصريا و 447 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 387 مصريا، بينهم 347سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 40 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 105 ألف و284 مصريا.

إحباط تسلل 23 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم

>

كما تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 21 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم في منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، منذ قليل، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 23 متهما وهم من 2 الإسكندرية و 8 البحيرة و 1 الغربية و 2 كفر الشيخ و 1 سوهاج و 4 المنيا و 1 الفيوم و 1 أسيوط و 1 بنى سويف و 2 من السودان. وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

عبور 229 شاحنة بضائع مصرية بين مصر و ليبيا عبر منفذ السلوم

>

>وأنهت سلطات منفذ السلوم البري إجراءات سفر ووصول 229 شاحنة بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البري، رصدت إنهاء إجراءات سفر 95 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 134 شاحنة مصرية، من الجانب الليبي، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل في الأراضي الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقي الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، أنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أية طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضي الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ

>

ضبط 351 مخالفة وتحصيل 7 ألاف و 700 جنيه خلال حملة مرورية بمطروح

>

>قامت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، وأسفرت الحملة برئاسة العقيد أحمد السنطاوي مدير إدارة المرور، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، عن ضبط 351 مخالفة مرورية متنوعة.> وقال مدير أمن مطروح، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم التصالح الفوري في 48 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالي 7 ألاف و 700 جنيه.>وأضاف بأنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

موضوعات متعلقة

>ضبط 379 مخالفة وتحصيل 17 ألفا و850 جنيها غرامات بمطروح

http://www.youm7.com/story/2015/8/7/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-379-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-17-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%88850-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD/2295976#.VcYSu_mqqko

>تحرير 397 مخالفة مرورية متنوعة وتحصيل 17 ألف جنيه غرامات فورية بمطروح

http://www.youm7.com/story/2015/8/2/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-397-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84-17-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1/2288114#.VcS-jfmqqko

سفر وعودة 153 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

http://www.youm7.com/story/2015/8/19/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-153-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88/2312116#.VdWOrvmqqko

>سفر وعودة 117 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

>http://www.youm7.com/story/2015/8/13/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-117-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88/2304316#.Vc3Y5fmqqko

>عودة ودخول 297 شاحنة بضائع من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم

>http://www.youm7.com/story/2015/6/29/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-297-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85/2245751#.VZLoofmqqko

إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم

http://www.youm7.com/story/2015/7/29/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-153-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-3-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85/2282738#.VbljM_mqqko

>إحباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى

http://www.youm7.com/story/2015/7/25/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-26-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89/2277810#.VbZkg_mqqko

>إحباط تسلل 182مواطنًا إلى ليبيا عن طريق السلوم وسيوة

http://www.youm7.com/story/2015/7/21/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-182%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9/2272993#.Va_NK_mqqko

سفر 742 وعودة 418 مصريًا وليبيًا عبر منفذ السلوم

http://www.youm7.com/story/2015/8/26/%D8%B3%D9%81%D8%B1-742-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-418-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85/2321657#.Vd76Ufmqqko

>سفر 777 وعودة 243 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم

http://www.youm7.com/story/2015/8/19/%D8%B3%D9%81%D8%B1-777-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-243-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85/2312110#.VdWNSfmqqko