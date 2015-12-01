رئيس الوزراء يبحث مع العجاتى اليوم مشروع خطة وزارة الشئون القانونية

يلتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بمقر وزارة الشؤون القانونية لمناقشة مشروع خطة الوزارة.

يأتى هذا اللقاء، فى إطار لقاءات رئيس مجلس الوزراء بأعضاء حكومته، لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها من جانب الوزارات فى جميع المجالات، تمهيدا لصياغة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب القادم.

كان العجاتى قد صرح فى وقت سابق، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع الخطة التشريعية الخاصة بها، وأنه ينقسم إلى عدة محاور، يتعلق الأول بمشروعات القوانين التى أوجب الدستور صدورها فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ومن بينها: مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس، بينما يتعلق المحور الثانى بمشروعات القوانين التى سيتم إعدادها بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى وردت فى خطاب تكليف الحكومة الحالية، ومن بينها: مشروعات قوانين حول العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.