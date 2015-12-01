أخبار عاجلة

رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الأهلي وبتروجيت -
العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء يبحث مع العجاتى اليوم مشروع خطة وزارة الشئون القانونية

Google+ Print
رئيس الوزراء يبحث مع العجاتى اليوم مشروع خطة وزارة الشئون القانونية رئيس الوزراء يبحث مع العجاتى اليوم مشروع خطة وزارة الشئون القانونية
يلتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بمقر وزارة الشؤون القانونية لمناقشة مشروع خطة الوزارة.

يأتى هذا اللقاء، فى إطار لقاءات رئيس مجلس الوزراء بأعضاء حكومته، لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها من جانب الوزارات فى جميع المجالات، تمهيدا لصياغة برنامج المقرر عرضه على مجلس النواب القادم.

كان العجاتى قد صرح فى وقت سابق، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع الخطة التشريعية الخاصة بها، وأنه ينقسم إلى عدة محاور، يتعلق الأول بمشروعات القوانين التى أوجب الدستور صدورها فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ومن بينها: مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس، بينما يتعلق المحور الثانى بمشروعات القوانين التى سيتم إعدادها بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى وردت فى خطاب تكليف الحكومة الحالية، ومن بينها: مشروعات قوانين حول العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة