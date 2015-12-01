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لبنان تعرب عن استعدادها للتفاوض مع داعش للإفراج عن 9 من جنودها

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لبنان تعرب عن استعدادها للتفاوض مع داعش للإفراج عن 9 من جنودها لبنان تعرب عن استعدادها للتفاوض مع داعش للإفراج عن 9 من جنودها
قال اللواء عباس إبراهيم مدير مديرية الأمن العام اللبنانية اليوم الثلاثاء إن حكومة لبنان مستعدة للتفاوض مع تنظيم داعش على الإفراج عن تسعة جنود يحتجزهم التنظيم منذ أغسطس 2014.

وقال فى مقابلة مع رويترز إن فرحة إفراج جبهة النصرة عن 16 من أفراد الجيش والشرطة اللبنانيين اليوم الثلاثاء لم تكتمل بسبب التسعة المحتجزين.

وأضاف "نحن مستعدون للبدء بعملية تفاوض مع داعش حول تسعة عسكريين معتقلين لديها إذا وجدنا من نتفاوض معه."
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