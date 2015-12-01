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القبض على هاربين من السجن ست سنوات فى قضيتى مخدرات ببنى سويف

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القبض على هاربين من السجن ست سنوات فى قضيتى مخدرات ببنى سويف القبض على هاربين من السجن ست سنوات فى قضيتى مخدرات ببنى سويف
تمكن رجال المباحث الجنائية، اليوم الثلاثاء، برئاسة العميد خلف حسين، رئيس المباحث الجنائية، من القبض على هاربين من السجن ست سنوات، فى قضيتى مخدرات.

وضبطت القوة "إسماعيل .ا.ع" -31 سنة عاطل، مقيم الغمراوى - بندر بنى سويف، والمحكوم عليه فى الجناية رقم 800 7 لسنة 2013 جنايات قسم بني سويف ، والمقيدة برقم 3035 لسنة 3013 كلي بني سويف " مخدرات "، بالسجن لمدة 3 سنوات بجلسة 15 يناير لسنة 2015 .

كما تم ضبط "عويس .ف.م" 46- سنة عاطل ، مقيم أبو سليم - مركز بني سويف ، والمحكوم عليه في الجناية رقم 2623 لسنة 2013 ، جنايات مركز بني سويف ، والمقيدة برقم 1538 لسنة 2013 كلي بني سويف " إكراه على توقيع " بالسجن لمدة 3 سنوات.

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