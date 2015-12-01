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تأجيل دعوى باكينام الشرقاوى لإلغاء قرار التحفظ على أموالها لجلسة 2 فبراير

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تأجيل دعوى باكينام الشرقاوى لإلغاء قرار التحفظ على أموالها لجلسة 2 فبراير تأجيل دعوى باكينام الشرقاوى لإلغاء قرار التحفظ على أموالها لجلسة 2 فبراير
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى، والمطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها، لجلسة 2 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم "20011 لسنة 69 قضائية"، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل (رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان).

وأوضحت فى دعواها أنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها بزعم انتمائها لجماعة الإخوان، مدعية أن القرار مخالف للدستور والقانون، لأن فيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لافتة إلى أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة- وفقا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
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