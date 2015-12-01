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فيروز كراوية تستعد لطرح ألبومها الثاني “قلبك زحام”

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فيروز كراوية تستعد لطرح ألبومها الثاني “قلبك زحام” فيروز كراوية تستعد لطرح ألبومها الثاني “قلبك زحام”

تستعد المطربة فيروز كراوية لطرح ثانى ألبوماتها “قلبك زحام”،الذى يضم 12أغنية،وقامت بإنتاجه عبر شركتها “دروب”، ويأتي بعد 3 سنوات من ألبومها الأول “برة مني” .

 الألبوم وزعه موسيقيا بأكمله كريم حسام ،الذى لحن ايضا أغانى “قلبك زحام” كلمات محمد خير ،”أنا عايشة” كلمات مؤمن المحمدي ،”اللي رموني فيك” كلمات محمود رضوان ،”لام الهوى قلبي” كلمات أحمد العايدي ،”فريسكا” كلمات وفاء المصري ،”استعمال طبيب” كلمات منتصر حجازي ،”صديق البطلة” كلمات أحمد حداد،”حسدوا الغجر” كلمات خلف جابر.

وقامت فيروز بتلحين أغنية “شالك” كلمات عمر طاهر،ولحن عمر جاهين أغانى”بأمسي عليك” كلمات أحمد حداد ،و”قلب زينة” كلمات خلف جابر ،بينما كتب احمد النجار أغنيته”خلي عنك اليوم” على موسيقى أحدى أغانى الفلكلور.

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