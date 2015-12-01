ضبط صاحب مطعم للوجبات الجاهزة وبحوزته 590 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالدقى

ألقت شرطة التموين بالجيزة القبض على صاحب مطعم كبابجى لتقديم الوجبات الجاهزة الفاسدة فى الدقى وبحوزته مواد وسلع منتهية الصلاحية.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة تفيد بأن مالك محل كبابجى شهير يعمل دون ترخيص لبيع الوجبات الجاهزة فى نطاق دائرة قسم الدقى، وبحوزته كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة برفقتها لجنة من مفتشى الأغذية والطب البيطرى، وتم ضبط المدير المسئول و590 كيلو سلع غذائية "مقطعات لحوم ودواجن، ومفروم لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.