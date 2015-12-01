أوقاف فلسطين: 113 انتهاكا بحق الأقصى والحرم الإبراهيمى خلال نوفمبر

كشفت إدارة العلاقات العامة، والإعلام بوزارة الأوقاف، والشؤون الدينية الفلسطينية أنه تم تسجيل 113 انتهاكا واعتداء على حرمة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى من قبل الاحتلال الإسرائيلى خلال شهر نوفمبر الماضى.

وذكرت الوزارة ـ فى بيان لها تلقى مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى رام الله نسخة منه اليوم الثلاثاء ـ" أنه تم انتهاك المسجد الأقصى لأكثر من خمسين اقتحاما، وتدنيس الحرم الإبراهيمى ومنع رفع الأذان فيه لأكثر من 59 وقتا، وواصلت قوات الاحتلال اقتحامها للمسجد الأقصى، والتضييق على المسلمين ومنع مجموعة من النساء والمرابطين من دخول المسجد، كما واصل الاحتلال مخططاته لتغيير واقع المقدسات والمدينة".

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال مارس انتهاكاته فى الخليل حيث لم يكتف بمنع رفع الأذان بالحرم فقام المستوطنون بوضع قواعد وأعمدة معدنية فى أربع جهات وتثبتها فى أرضيات الساحة الخارجية الملاصقة للدرج الأبيض من الحرم الإبراهيمى الشريف.

وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها لما يتعرض له المسجد الأقصى، وسائر دور العبادة، والمقامات من انتهاكات، والتى تتعارض مع مبادىء الأديان السماوية، وتتناقض مع الأعراف، والمواثيق الدولية، وتنذر بخطورة ما يحاك لها، مطالبة بوضع حد لتلك الاعتداءات.